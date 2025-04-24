Пойти на уступки. Дуда сделал неприятное для Украины заявление

Неприятное для Украины заявление сделал и лидер польского режима. В интервью одному из европейских каналов диктатор Дуда отметил, что Киеву придется пойти на уступки в переговорах с Россией. "Украина также в какой-то мере должна будет уступить, и, скорее всего, так и произойдет".