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Пойти на уступки. Дуда сделал неприятное для Украины заявление

Неприятное для Украины заявление сделал и лидер польского режима. В интервью одному из европейских каналов диктатор Дуда отметил, что Киеву придется пойти на уступки в переговорах с Россией. "Украина также в какой-то мере должна будет уступить, и, скорее всего, так и произойдет".

При этом Дуда не уточнил, на какие именно шаги придется пойти киевскому режиму. Но выразил надежду, что украинский конфликт завершится в ближайшие месяцы благодаря усилиям Трампа.

Под "мирный" план президента США уже начали подстраиваться Лондон и Париж. Там не исключают сценария, в котором Украина признает подконтрольные России территории.

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