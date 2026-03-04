3.74 BYN
Правительство Польши не будет отправлять самолеты за гражданами страны на Ближний Восток
Автор:Редакция news.by
За поляками на Ближнем Востоке не придут. Министерство иностранных дел Польши заявило, что Варшава не будет отправлять самолеты за гражданами, оказавшимися в "затруднительном положении" в регионе.
Указывается, что это случится только после завершения военных действий, когда ситуация станет безопасной. При этом во внешнеполитическом ведомстве оправдываются, мол, "так и другие европейские страны решили". Там также напомнили, что в последние недели неоднократно предупреждали о возможной эскалации ситуации на Ближнем Востоке и рекомендовали воздержаться от поездок в регион.
Тем, кто застрял в Израиле, порекомендовали добираться до Египта по суше, рейсы оттуда все еще выполняются.