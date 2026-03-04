Правительство Польши не будет отправлять самолеты за гражданами страны на Ближний Восток

За поляками на Ближнем Востоке не придут. Министерство иностранных дел Польши заявило, что Варшава не будет отправлять самолеты за гражданами, оказавшимися в "затруднительном положении" в регионе.

Указывается, что это случится только после завершения военных действий, когда ситуация станет безопасной. При этом во внешнеполитическом ведомстве оправдываются, мол, "так и другие европейские страны решили". Там также напомнили, что в последние недели неоднократно предупреждали о возможной эскалации ситуации на Ближнем Востоке и рекомендовали воздержаться от поездок в регион.