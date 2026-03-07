3.74 BYN
Президент Ирана извинился перед странами Персидского залива за атаки по ним
Автор:Редакция news.by
Президент Ирана Масуд Пезешкиан в телевизионном обращении извинился перед странами Персидского залива за атаки по ним.
В дальнейшем, сказал глава Исламской Республики, Тегеран будет атаковать соседние страны только если они сначала атакуют Иран. Пезешкиан также выразил надежду на решение конфликта дипломатическим путем.
Отмечается, что обращение президента Ирана, записанное заранее, было показано по ТВ после утренних ударов по Бахрейну, Саудовской Аравии и ОАЭ.