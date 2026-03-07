Президент Ирана извинился перед странами Персидского залива за атаки по ним

Президент Ирана Масуд Пезешкиан в телевизионном обращении извинился перед странами Персидского залива за атаки по ним.

В дальнейшем, сказал глава Исламской Республики, Тегеран будет атаковать соседние страны только если они сначала атакуют Иран. Пезешкиан также выразил надежду на решение конфликта дипломатическим путем.