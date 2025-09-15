Президент Польши дал согласие на пребывание в стране военного компонента НАТО

Более 10 тыс. иностранных военных уже присутствуют на территории Польши, а с учетом подписанного Навроцким указа этот военный контингент вырастет в разы, считает польский политик Кшиштоф Толвински.

"Польский президент Навроцкий подписал постановление о даче согласия на пребывание военного компонента НАТО на территории Польши. В данном случае, согласно польскому закону Конституции, президент дает согласие на присутствие контингента НАТО. Напомним лишь, что около 10 тыс. американских военнослужащих находятся непосредственно и по линии НАТО, и не по линии, и в более широком смысле, в рамках двусторонних польско-американских отношений. Конечно, формально это ротационное присутствие, но неформально - постоянное. Польские налогоплательщики оплачивают пребывание, содержание, логистику и так далее этих солдат", - заявил глава партии "Фронт".