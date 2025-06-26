Президент РФ побеседует с наследным принцем ОАЭ в Минске

"Конечно же, на полях ЕАЭС у президента будет общение в двустороннем плане. Как правило, используют это для того, чтобы много со всеми поговорить. Отдельно будет общение с наследным принцем ОАЭ, который будет подписывать, кстати, зону свободной торговли, соглашение долгожданное", - сказал Песков журналистам.