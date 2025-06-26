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Президент РФ побеседует с наследным принцем ОАЭ в Минске
Президент Российской Федерации Владимир Путин проведет переговоры в Минске с наследным принцем, представителем исполнительного совета эмирата ОАЭ Абу-Даби, шейхом Халид бен Мухаммедом бен Зейд Аль Нахайяном. Такую информацию предоставил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.
"Конечно же, на полях ЕАЭС у президента будет общение в двустороннем плане. Как правило, используют это для того, чтобы много со всеми поговорить. Отдельно будет общение с наследным принцем ОАЭ, который будет подписывать, кстати, зону свободной торговли, соглашение долгожданное", - сказал Песков журналистам.
Президент России Владимир Путин посетит с двухдневной поездкой Беларусь и примет участие во встрече лидеров Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Фото: ТАСС