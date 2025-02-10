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Президент РФ пригласил Дональда Трампа в Москву
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Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора пригласил американского лидера Дональда Трампа посетить Москву.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. "Президент России пригласил президента США посетить Москву", - сказал Песков.