Президент США переименовал Минобороны в Министерство войны
Автор:Редакция news.by
Президент США Дональд Трамп решил переименовать Минобороны в Министерство войны, что отражает, по его словам, состояние дел в мире, пишет РИА Новости.
"У нас будет Министерство войны и глава Министерства войны", - сказал он.
Трамп подписал указ о том, что во время его президентства ведомство переименуют.
Прошлое название он счел либеральным, новое - "более подходящее, учитывая положение дел в мире".
При этом шеф Пентагона Пит Хегсет отметил, что после переименования министерства войны в 1947 году США не выигрывали ни одного крупного конфликта.
Фото ТАСС