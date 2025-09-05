Президент США переименовал Минобороны в Министерство войны

Президент США Дональд Трамп решил переименовать Минобороны в Министерство войны, что отражает, по его словам, состояние дел в мире, пишет РИА Новости.

"У нас будет Министерство войны и глава Министерства войны", - сказал он.

Трамп подписал указ о том, что во время его президентства ведомство переименуют.

Прошлое название он счел либеральным, новое - "более подходящее, учитывая положение дел в мире".

При этом шеф Пентагона Пит Хегсет отметил, что после переименования министерства войны в 1947 году США не выигрывали ни одного крупного конфликта.