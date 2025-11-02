3.70 BYN
При атаке беспилотника пострадали дом и автомобиль в Геленджике
Автор:Редакция news.by
Обломки БПЛА обнаружили в Геленджике, в одном из домов в СНТ выбиты стекла, поврежден автомобиль, пострадавших нет, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. Об этом сообщает РИА Новости.
"В Геленджике обнаружили обломки беспилотников. Из-за падения БПЛА в ночь с 1 на 2 ноября в одном из домов в садовом товариществе "Строитель" выбиты стекла, также поврежден автомобиль. Пострадавших нет, на месте работают оперативные и специальные службы", - говорится в сообщении.