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Придыбайло рассказал, почему сравнивает Беларусь с игрой Atomic Heart
90 % белорусов не знают, какая Россия на самом деле. 90 % россиян не знают, какая Беларусь. Таким мнением поделился специальный корреспондент телеканала RT Константин Придыбайло в проекте "Актуальное интервью".
Корреспондент рассказал, насколько эффективно Беларусь и Россия защищают свой информационный суверенитет: "Я считаю, что мы мало работаем в информационном пространстве, мы мало работаем друг с другом. 90 % белорусов не знают, какая Россия на самом деле. Думают, что это практически чуть лучше, чем водка, балалайка и медведи. 90 % россиян не знают, какая Беларусь на самом деле. Все думают, что тут как в Советском Союзе".
Константин Придыбайло признался, что сравнивает Беларусь с игрой Atomic Heart, то есть называет страну цифровой, где все работает, все настолько настроено, что человек как будто находится в компьютерной игре. "Единственное, что не летают цветочные горшки на дронах над тобой. Все остальное работает. Это то, что отчасти потеряли другие союзные республики, но в Беларуси сохранили, приумножили, развили и сделали это современным", - отметил корреспондент.
"Сейчас мир поменялся. У нас общее понимание жизни, но против нас так много врагов, что нам нужно находить новые формы, надо создавать целые сети лидеров мнений, образовательных проектов. Поэтому нужно взаимодействовать, нужно работать", - подчеркнул Константин Придыбайло.