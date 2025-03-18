Придыбайло рассказал, почему сравнивает Беларусь с игрой Atomic Heart

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90 % белорусов не знают, какая Россия на самом деле. 90 % россиян не знают, какая Беларусь. Таким мнением поделился специальный корреспондент телеканала RT Константин Придыбайло в проекте "Актуальное интервью".

Корреспондент рассказал, насколько эффективно Беларусь и Россия защищают свой информационный суверенитет: "Я считаю, что мы мало работаем в информационном пространстве, мы мало работаем друг с другом. 90 % белорусов не знают, какая Россия на самом деле. Думают, что это практически чуть лучше, чем водка, балалайка и медведи. 90 % россиян не знают, какая Беларусь на самом деле. Все думают, что тут как в Советском Союзе".

Константин Придыбайло признался, что сравнивает Беларусь с игрой Atomic Heart, то есть называет страну цифровой, где все работает, все настолько настроено, что человек как будто находится в компьютерной игре. "Единственное, что не летают цветочные горшки на дронах над тобой. Все остальное работает. Это то, что отчасти потеряли другие союзные республики, но в Беларуси сохранили, приумножили, развили и сделали это современным", - отметил корреспондент.