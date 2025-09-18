Проблемы с медициной и жильем: как власти Польши угробили соцподдержку в стране

Фото: РИА Новости news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/99e15ea3-9092-4b27-b87e-c7e1f65cf30d/conversions/bd18dc47-4c54-4c9a-a185-94162424d65e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/99e15ea3-9092-4b27-b87e-c7e1f65cf30d/conversions/bd18dc47-4c54-4c9a-a185-94162424d65e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/99e15ea3-9092-4b27-b87e-c7e1f65cf30d/conversions/bd18dc47-4c54-4c9a-a185-94162424d65e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/99e15ea3-9092-4b27-b87e-c7e1f65cf30d/conversions/bd18dc47-4c54-4c9a-a185-94162424d65e-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: РИА Новости

Политики меняются, а ситуация становится только хуже. Поляки констатируют неутешительные выводы - жизнь дорожает с каждым годом. В стране стремительно растет национальный пессимизм относительно перспектив на будущее. Происходящее в стране все чаще характеризуют как выживание, причем рассчитывать приходится только на свои силы и креативность, ведь официальной Варшаве нет дела до поляков.

"Недавно подруга спросила меня, могу ли я позволить себе купить квартиру. Я ей сказала, что единственное, что я могу себе позволить, это палатка. Палатка - это круто!" - заявляют молодые люди в Польше.

Представители власти не замечают происходящее вокруг, потому что живут в своем мире. Президент Кароль Навроцкий и премьер Дональд Туск обеспокоены лишь политическими игрищами и борьбой за влияние. Пока они меряются мандатами, страна превращается в большую коммуналку.

Треть молодых поляков в возрасте до 34 лет вынуждены жить с родителями, и дело не в семейных ценностях. Люди просто не в состоянии позволить себе купить собственное жилье. Те, кто решается на аренду, вынуждены платить за нее больше половины месячного заработка.

"В настоящее время я живу с мамой. Она мне помогает, чтобы я могла ходить на работу, зарабатывать деньги, помогает с детьми. А так сложно. Чтобы снимать квартиру и растить детей, думаю, что иметь нужно минимум 6 тыс. Аренда в студии стоит 3 тыс. и выше. Как здесь жить? Простой расчет: правительство ворует, и мы должны воровать. Они обогащаются, а мы живем в нищете", - рассказали коренные жители страны.

жительница польши дает интервью

Поляки вынуждены паковать чемоданы и уезжать с надеждой найти лучшую жизнь в странах старой Европ, потому что на родине идет волна закрытия крупных предприятий. Людей буквально выбрасывают на улицу. По данным польского государственного агентства статистики, только за весну-лето 2024 года под сокращение попали 16 тыс. человек.

"Все стоит на продаже. Наша веселая, потрясающая Бяла-Подляска. Мегаразвитие на востоке происходит, не так ли? Все заперто на продажу, благодаря нашему государству. Посмотрите, какие красивые здания. Спасибо нашим президентам, министрам и остальным. Смотрите, смотрите, как тихо", - критикуют власть поляки.

Иностранные инвесторы сворачивают бизнес. Корпорация по производству автомобилей Stellantis закрывает производство двигателей в Бельско-Бяла. Шведский автогигант Volvo ликвидирует производство во Вроцлаве. Американская компания Lear Corporation сворачивает производство в Пикутково. Усилиями официальной Варшавы страна превратилась в логистический тупик Евросоюза. Польша отрезала себя от российского рынка, на который ранее уходило большинство продукции. Сильнее всего политическая конъюнктура ударила по простым людям.

цех на заводе в польше

"Живу в Щецине. У меня удаленная работа, поэтому я просто снимаю комнату с тремя коллегами. И, конечно, я мечтаю о покупке квартиры в будущем", - рассказал мужчина.

Польшу накрывает бюджетный кризис. Международные агентства фиксируют фактическое снижение кредитного рейтинга страны - сказываются последствия непомерных трат на перевооружение. Военные расходы Польши составляют 5 % от ВВП. С такими показателями страна вырвалась в лидеры среди членов НАТО, однако без внимания оказалась социальная сфера. Польская медицина, которая существует в состоянии перманентного кризиса, оказалась в ситуации, когда лошадь легче застрелить, чем поднять на ноги. Финансирование медицинских учреждений не соответствует уровню нагрузки.

"Что касается рядовых врачей, семейных врачей (то, что у нас называют терапевтами), то их зарплаты далеко не такие большие, а социальные расходы в Польше достаточно высоки, поэтому приходится тратить львиную долю, иногда и половину заработанного на аренду жилья, если нет своего. Подоходный налог там тоже побольше, чем в Беларуси - порядка 17 %", - отметил политолог Алексей Беляев.

Нервы врачей на пределе. Больничные коридоры переполнены людьми, а нагрузка на персонал значительно выше нормы. В таких условиях нервные срывы становятся обыденными событиями.

В Польше на тысячу жителей приходится всего два врача и пять медсестер. По результатам исследований страна оказалась в тройке членов Европейского Союза самой слабой системой здравоохранения. Оценке подвергся широкий ряд показателей, среди которых финансирование сектора, доступность инфраструктуры, рабочая сила и инновации. Внимание обращалось не только на текущую ситуацию в отрасли здравоохранения, но и на перспективы ее развития. По этим параметрам Польша смогла обойти лишь Румынию и Болгарию.

Алексей Беляев добавил, что квалифицированным врачам из самой Польши предлагают уехать вглубь Запада, поскольку такая же проблема существует во всех европейских государствах, а выучить и подготовить специалиста стоит очень больших денег, поэтому Германия, Франция предлагают польским врачам (а учитывая, что в Европе действует общая Болонская система) лучшие условия, чем в самой Польше.

Дефицит врачей в Польше делает медицинскую помощь недоступной для граждан. Ждать очередь к профильному специалисту приходится больше года. Польское издание приводит усредненные сроки по стране. Например, попасть на прием к ангиологу можно не раньше, чем через 14 месяцев. К эндокринологу запись осуществляется на 12 месяцев вперед, а к сосудистому хирургу можно обратиться после 11,5 месяцев ожидания. С такими сроками фраза "мне только спросить" может стать последней в жизни.

машина скорой медицинской помощи в Польше

"Польский потребитель медицинских услуг оказывается проигравшим, он не получает квалифицированную помощь в достаточном объеме. А огромные очереди - реальность. Чтобы записаться к врачу, нужно их оплатить, это же не бесплатные приемы. Даже если имеется страховка (а они там разные), то они покрывают далеко не все стоимости всех медицинских услуг. За прием врача можно заплатить серьезные деньги, и это только за то, чтобы приняли и выслушали, выписав какое-нибудь простейшее лекарство, тот же самый аспирин, который предлагают там направо и налево в качестве главного обезболивающего, да и вообще главного лекарства", - разъяснил Алексей Беляев.

Медицина - далеко не единственное слабое место польской социалки. Все бюджетники находятся в равном положении, без денег и перспектив. Учителя начали новый учебный год с протестов. Педагоги со всей страны съехались в Варшаву, чтобы напомнить политикам о своем существовании. Глава союза учителей Польши Славомир Броняш утверждает, что зарплата в сфере образования зачастую едва превышает прожиточный минимум. Молодежь отказывается работать за такие деньги и увольняется буквально в первые месяцы после трудоустройства.

Министр образования Польши Барбара Новацкая утверждает, что ситуация находится под контролем. Она относится с пониманием к стремлению учителей зарабатывать больше, однако публичные сопереживания никак не отражаются на доходах преподавателей.

протесты педагогов в польше

"Да, учитель, который приходит в профессию, зарабатывает меньше. Учитель с опытом зарабатывает гораздо больше. Здесь в среднем около 10 тыс. злотых. Учитель, работающий в сельской местности, например, имеет другие надбавки, такие как сельское пособие. Учителю, у которого есть надбавка на воспитание, имеет надбавку на воспитание. Я не говорю, что это хорошо, я просто попрошу, чтобы мы не выбирали первую сумму. Да, это не мечта о начале профессиональной жизни. Всем хотелось бы, чтобы все зарабатывали больше", - сказала в одном из интервью Барбара Новацкая.

Таблетка памяти от министра уже набила оскомину, и преподаватели требуют прекратить спекулировать заявлениями о прошлом повышении зарплат. Стремительный рост цен не оставил от него даже легкий сыровяленый бриз в домашнем холодильнике. Учителя считают, что последние восемь лет правительство умышленно уничтожало сферу образования. Судя по всему, они смогут дождаться круглой даты. В бюджете на 2026 год их интересам и требованиям места не нашлось.

протесты педагогов в польше

Польское общество оказалось в ситуации, когда политики перестали воспринимать их в качестве источника власти, а выборы перешли в разряд светского мероприятия для проформы, где простой поляк уже давно не влияет на результат, ведь ключевые решения принимаются в Брюсселе, Вашингтоне и Лондоне. В Варшаве это все прекрасно понимают и предпочитают бороться за внимание центров силы в ущерб внутренней повестке.

"Польша страна, в которой есть политический конфликт настолько сильный, что то, что хотят одни, заблокируют другие. То, что хочет Вашингтон, заблокирует Брюссель. А то, что нужно Брюсселю заблокирует Вашингтон", - подтвердил экс-министр труда Польши Петр Кульпа.

Система внешнего управления и воздействия на польские государства сделала поляков заложниками в собственной стране. Представители власти получили мандат на разграбление и не теряют время зря.