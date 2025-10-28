Профессор Гленн Дисэн: США хотят вернуться к гегемонии, но мировое большинство хочет многополярности

"Я приезжаю в Минск уже третий год подряд. И отмечу, самое важное то, что мы являемся свидетелями и двигателями изменения миропорядка. То есть мы уходим от однополярного гегемонического порядка с доминированием США с 1990-х годов. Сегодняшние реалии таковы, что это многополярный мир с точки зрения распределения экономической, военной и политической властей. И главный вызов нашего времени - те институты, которые главенствовали, они уже больше не отражают эту реальность. США хотели бы вернуть ситуацию к гегемонии, в то время как мировое большинство хочет многополярности. И я думаю, что в этом контексте и возникают конфликты. Думаю, конфликт между Западом и Россией, с Китаем, Ираном, Венесуэлой, все они завязаны на этой борьбе между одним центром власти и мировым большинством".