Профессор Гленн Дисэн: США хотят вернуться к гегемонии, но мировое большинство хочет многополярности
География участия в Минской международной конференции по безопасности чрезвычайно широка. Здесь представлены экспертные мнения со всех континентов. Цель велика, цивилизованна и благородна - налаживание диалога между Востоком и Западом, Севером и Югом. Необходимость этого - знак нашего времени, уверен профессор экономики, истории и общественных наук Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дисэн.
Гленн Дисэн, профессор, специалист по международным отношениям и геополитике (Норвегия):
"Я приезжаю в Минск уже третий год подряд. И отмечу, самое важное то, что мы являемся свидетелями и двигателями изменения миропорядка. То есть мы уходим от однополярного гегемонического порядка с доминированием США с 1990-х годов. Сегодняшние реалии таковы, что это многополярный мир с точки зрения распределения экономической, военной и политической властей. И главный вызов нашего времени - те институты, которые главенствовали, они уже больше не отражают эту реальность. США хотели бы вернуть ситуацию к гегемонии, в то время как мировое большинство хочет многополярности. И я думаю, что в этом контексте и возникают конфликты. Думаю, конфликт между Западом и Россией, с Китаем, Ираном, Венесуэлой, все они завязаны на этой борьбе между одним центром власти и мировым большинством".