Прокуратура запросила для Депардье условный срок по делу о домогательствах

Прокурор запросил для французского актера Жерара Депардье наказание в виде условного тюремного заключения и штрафа по делу о домогательствах. Об этом сообщает БЕЛТА, ссылаясь на TF1 INFO.

"Прокурор попросит суд приступить к вынесению приговора и запрашивает назначить ему 18 месяцев тюремного заключения с трехлетним испытательным сроком и штраф в размере 20 тыс. евро. Он также требует обязательного психологического лечения, компенсации гражданским истцам, двухлетнего лишения прав и включения в реестр лиц, совершивших преступления на сексуальной почве", - отмечается в сообщении TF1 INFO.

В Париже 24 марта начался процесс против Жерара Депардье по иску о домогательствах. 76-летнего актера обвиняют в "сексуальном насилии" в отношении двух женщин, которые были с ним на съемочной площадке во время работы над фильмом "Зеленые ставни" (Les Volets verts, 2022 год).