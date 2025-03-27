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Прокуратура запросила для Депардье условный срок по делу о домогательствах
Прокурор запросил для французского актера Жерара Депардье наказание в виде условного тюремного заключения и штрафа по делу о домогательствах. Об этом сообщает БЕЛТА, ссылаясь на TF1 INFO.
"Прокурор попросит суд приступить к вынесению приговора и запрашивает назначить ему 18 месяцев тюремного заключения с трехлетним испытательным сроком и штраф в размере 20 тыс. евро. Он также требует обязательного психологического лечения, компенсации гражданским истцам, двухлетнего лишения прав и включения в реестр лиц, совершивших преступления на сексуальной почве", - отмечается в сообщении TF1 INFO.
В Париже 24 марта начался процесс против Жерара Депардье по иску о домогательствах. 76-летнего актера обвиняют в "сексуальном насилии" в отношении двух женщин, которые были с ним на съемочной площадке во время работы над фильмом "Зеленые ставни" (Les Volets verts, 2022 год).
Обвинения против Депардье выдвинули 54-летняя художник-декоратор и 34-летняя ассистент режиссера. Обе женщины утверждают, что во время съемок Депардье непристойно шутил и давал волю рукам.