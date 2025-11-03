3.70 BYN
2.98 BYN
3.46 BYN
Прокурор Парижа: ограбление Лувра совершили не профессиональные преступники
Автор:Редакция news.by
Новые подробности об ограблении века - преступление в самом сердце Франции, оказывается, совершили простые воришки. Прокурор Парижа Лор Бекко заявила, что ограбление Лувра совершили мелкие преступники, а не профессионалы из организованных группировок.
По словам Бекко, речь идет не о "повседневной преступности", но и не о людях, связанных с высшими эшелонами криминального мира. Так, четверо задержанных были ранее судимы за мелкие кражи.
19 октября злоумышленники в форме рабочих с помощью автоподъемника проникли в Лувр и похитили драгоценности из коллекции Наполеона стоимостью 88 млн евро.