Прокурор Парижа: ограбление Лувра совершили не профессиональные преступники

Новые подробности об ограблении века - преступление в самом сердце Франции, оказывается, совершили простые воришки. Прокурор Парижа Лор Бекко заявила, что ограбление Лувра совершили мелкие преступники, а не профессионалы из организованных группировок.

По словам Бекко, речь идет не о "повседневной преступности", но и не о людях, связанных с высшими эшелонами криминального мира. Так, четверо задержанных были ранее судимы за мелкие кражи.