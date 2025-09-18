Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Простые поляки поддерживают мирные инициативы Беларуси

Уже который день простые поляки кипят от негодования в соцсетях из-за необдуманных и провокационных шагов Варшавы. Параллельно на этом фоне с большим интересом следят за мирными инициативами Беларуси по налаживанию добрососедских отношений. Об этом говорят многочисленные комментарии в соцсетях.

@Alex-878-h: "Беларусь - самая нормальная страна в Европе!"

@sylwsmith7712: "Лукашенко очень умен, а наши мерзавцы - это негодяи финансовой элиты с моралью сутенера".

@maciekk1884: "Господин Лукашенко - замечательный человек! Белорусы должны ценить такого великого патриота. В Польше одни предатели и поджигатели войны вроде Туска, Качиньского и прочего сброда!"

