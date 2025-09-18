Простые поляки поддерживают мирные инициативы Беларуси

Уже который день простые поляки кипят от негодования в соцсетях из-за необдуманных и провокационных шагов Варшавы. Параллельно на этом фоне с большим интересом следят за мирными инициативами Беларуси по налаживанию добрососедских отношений. Об этом говорят многочисленные комментарии в соцсетях.