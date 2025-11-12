Протесты или блокада: как литовские перевозчики шантажируют правительство

Кризис на белорусско-литовской границе, спровоцированный действиями официального Вильнюса, развивается не так, как ожидали литовские чиновники. Политический класс сопредельной страны охвачен серьезным замешательством.

Накануне глава МИД Литвы Кестутис Будрис информировал о случившемся госсекретаря США Марко Рубио и просил у него помощи. Между тем премьер Инга Ругинене заявляет, что все было заранее с американцами согласовано. Получается, Марко Рубио выслушивал подробный рассказ про то, что сами же американцы якобы и благословили.

"Сразу же, как только мы столкнулись с гибридной атакой, тут же началась наша интенсивная работа с американцами. Закрытие границы было согласовано с нашими стратегическими партнерами. Это не только наше решение!" - отметила Инга Ругинене.

12 ноября руководство Ассоциации литовских перевозчиков дало понять руководству страны, что требует принять меры к немедленному разрешению кризиса. В противном случае правительству обещаны массовые протесты и блокада автодорог, причем не только в Литве, но и в Брюсселе. Министр внутренних дел Литвы отреагировал на это угрожающими намеками, но потери перевозчиков растут, идти на попятную они не намерены. По крайней мере в выступлении премьер-министра можно было услышать новые нотки - она уже изучает возможность переговоров, а не требует от Беларуси односторонних уступок.

"Действительно получено письмо относительно начала переговоров. Мы его рассмотрим и примем надлежащие меры. Пока же работа продолжается и весьма интенсивно. Я не могу рассказать все, определенные вещи не подлежат публичному обсуждению", - заявила премьер-министр Литвы.

В официальной риторике литовской стороны продолжает доминировать агрессивный тон. Бесконечно повторяется оборот "гибридная атака", который не объясняет ровным счетом ничего. Как закрытие границы для граждан и грузов позволяет остановить переброску контрабанды по воздуху в адрес литовских же бандитов? Тем временем поляки и латыши перехватывают заказы у литовских перевозчиков. Для последних ситуация чревата не только убытками, но и прекращением деятельности вообще - кому нужны услуги компаний из страны, которая наглухо блокировала собственную границу? Вдобавок сейм собирается ввести лимит на количество горючего в баках грузовиков при пересечении границы для литовцев, что делает конкуренцию с другими перевозчиками заранее проигранной.

Василий Колташов, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества (Россия):

"Литовские власти играют по формуле "нанести удар и отдернуть руку". Они постоянно пытаются создавать стрессовые ситуации, притом что руководство этой страны прекрасно знает, что население и экономика Литвы - это расходный материал Запада. Проблемы, которые могут возникнуть из-за прекращения транзита грузов, из-за общего закрытия границы, из-за прекращения железнодорожных перевозок белорусских грузов неважны для властей. Главное, что надо играть в игру под названием "раскачай ситуацию в Беларуси".