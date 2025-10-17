3.73 BYN
Процесс по урегулированию в Украине идет нормально - уверен Трамп
Автор:Редакция news.by
Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что процесс урегулирования конфликта в Украине идет нормально, пишет ТАСС.
"Этот [конфликт] идет уже долго, и я думаю, что мы добиваемся огромного прогресса [в урегулировании], мы сегодня поговорим об этом", - сказал Трамп на встрече с Владимиром Зеленским в Белом доме.
Как отметил Трамп, говоря о перспективах урегулирования, "все идет довольно неплохо". При этом он выразил уверенность в том, что конфликт удастся урегулировать.
Фото АП