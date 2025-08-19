Путь к окончанию украинского конфликта: переговоры Трампа с Зеленским

Накануне президент Трамп собрал в Белом доме лидеров стран Евросоюза и Зеленского. Рассказал им уже лично, как по итогам встречи на Аляске с Владимиром Путиным он видит окончание украинского конфликта. Приехавших в первую очередь интересовали территориальные вопросы и гарантии безопасности. Трамп категоричен: про мечту о НАТО Украине стоит забыть, а мир можно согласовывать даже под звуки канонады. В ближайшей перспективе проведение двусторонних переговоров Москвы и Киева.

Саммит на Аляске дает результаты. В Белом доме накануне поздно вечером завершилась встреча президента США Трампа с Зеленским и европейскими лидерами. И она была весьма показательна. То, что решать судьбу Киева хозяина Банковой в одиночку в Вашингтон не пустили, уже говорит о многом. С ним отправилась довольно внушительная группа брюссельских надзирателей, чтобы не сказал чего лишнего. А главное - попытаться продвинуть свои интересы.

Марко Гашич, комментатор по международным вопросам:

"Европейцы с самого начала не были заинтересованы в мире. Они были сторонниками вечной войны. Все эти разговоры о мире, за которыми они сейчас прячутся, следует сопоставить с их первоначальной реакцией, когда Трамп внес мир в повестку дня. А они на самом деле говорили: "Давайте устроим войну".

Но делать вид, что они теперь, оказывается, за мир, приходится. Отсюда и шквал любезностей в адрес Трампа и наигранные улыбки.

Зеленский ради такого случая в этот раз даже надел костюм. Правда, без галстука.

"Вы выглядите потрясающе в этом костюме", - была реплика от прессы.

"Я сказал то же самое. Разве это не замечательно?" - поддержал Трамп.

Зеленский так боялся вновь разгневать главу Белого дома, что благодарил его буквально за все. Журналисты The Washington Post подсчитали, что за 4,5 минуты перед камерами Зеленский сказал спасибо 11 раз.

Причем, даже за карту, которую на переговорах в формате один на один Трамп показал Зеленскому. На ней утерянные Киевом территории Украины в ходе конфликта.

Владимир Зеленский:

"Спасибо за карту, хорошая карта. Даже хочется забрать с собой".

Фото, причем черно-белое, опубликовал Белый дом. Предполагается, что демонстрация карты стала напоминанием для украинцев о текущем положении дел, а также средством для усиления давления на Зеленского с целью обмена территории Украины на мир.

И здесь важно отметить, что часть территорий была потеряна уже после весны 2022-го, когда, послушав советы Лондона, Киев сорвал переговоры в Стамбуле. Нынешний британский премьер Стармер более аккуратен в высказываниях (во всяком случае на камеру). От него тоже на всякий случай слова благодарности Трампу.

Кир Стармер, премьер-министр Великобритании:

"Если мы сможем добиться прогресса на этой встрече как гарантий безопасности, так и какого-то прогресса в трехсторонней встрече, чтобы поднять некоторые сложные вопросы, то, думаю, сегодняшний день будет считаться очень важным днем за последние годы. И до сих пор никому не удалось довести дело до этого момента. Так что спасибо вам за это".

С ним, впрочем, не совсем согласен французский лидер Макрон, который настаивает на четырехсторонней встрече.

Эммануэль Макрон, президент Франции:

"Я думаю, в качестве продолжения нам, вероятно, понадобится четырехсторонняя встреча, потому что, когда мы говорим о гарантиях безопасности, мы говорим о безопасности всего Европейского континента".

Радикальнее всего выступила глава Еврокомиссии фон дер Ляйен, сказав, что ЕС может дать Киеву "гарантии безопасности" наподобие 5-й статьи НАТО, когда нападение на одну страну альянса означает нападение на весь альянс.

Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии:

"Мы намерены совместно с США работать над долгосрочным и справедливым миром в Украине. Важно выработать гарантии безопасности наподобие 5-й статьи НАТО".

Ей вторит итальянский премьер Мелони, которая более аккуратно, весьма незатейливо пыталась пропихнуть-таки натовский элемент.

Джорджа Мелони, премьер-министр Италии:

"Мы рады, что гарантии безопасности начинаются с итальянского предложения, которое заключается в создании эффективных гарантий безопасности, основанных на статье 5 устава НАТО".

К слову, стратегию европолитиков на встрече с президентом Трампом в Вашингтоне разобрал по полочкам немецкий военный эксперт Нико Ланге.

Нико Ланге, военный эксперт (Германия):

"Не знаю, бросали они жребий или как-то договорились, кто что должен делать, но распределение ролей было очевидно. Марк Рютте должен был сначала хвалить Трампа и заискивать перед ним. Затем Мерц, Мелони и Макрон четко обозначили пункты, чтобы донести их до Трампа".

Так, европейцы опять пытались продавить прекращение огня как условие начала мирных переговоров России и Украины, но Трамп дал понять, что о долгосрочном мире можно говорить и без условий. И ясно дал понять участникам встречи, что о вступлении Украины в Североатлантический альянс не может идти и речи.

Дональд Трамп, президент США:

"В целом я оптимистично настроен и считаю, что совместными усилиями мы сможем достичь соглашения, которое будет сдерживать любую будущую агрессию против Украины. И на самом деле я думаю, что ее не будет. Думаю, это даже переоценено, сильно преувеличено. И я думаю, что европейские страны возьмут на себя большую часть бремени. Мы поможем им и сделаем все возможное для обеспечения безопасности".

В какой-то момент президент США, видимо, вспомнив о том, с кем вообще ему стоит обсуждать мирную сделку, оставил гостей за столом и ушел звонить в Кремль Владимиру Путину. Разговор, как сообщили, продолжался около 40 минут.

Юрий Ушаков, помощник президента России:

"Владимир Путин и Дональд Трамп высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины. В этой связи, в частности, обсуждалась идея о том, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон, то есть тех представителей, которые участвуют в упомянутых прямых переговорах".

Трамп, впрочем, после разговора с президентом России уровень представителей повысил сразу и написал, что уже начал готовить встречу Путина с Зеленским, скоро будет определено место для переговоров. Судя по слухам, Белый дом рассчитывает, что такая встреча состоится не позднее конца августа, затем, если все пройдет удачно, Трамп готов провести трехстороннюю встречу: Россия - Украина - США.

Марко Рубио, госсекретарь США:

"Мы еще не достигли этого, но именно к этому стремимся, это один из вопросов, который обсуждался, - как к этому прийти. Но сам факт того, что Путин говорит: "Конечно, я встречусь с Зеленским", - это очень важно. Я не говорю, что они выйдут из комнаты лучшими друзьями, я не говорю, что они выйдут из комнаты с мирным соглашением, но я думаю, что важен тот факт, что люди сейчас общаются друг с другом. Этого не происходило 3,5 года".

Зеленский и компания уехали из Вашингтона практически ни с чем. Трамп ясно дал понять, где их место за столом переговоров и кто на самом деле вершит судьбы. Об этом сегодня пишет большинство мировых изданий. Так, Independent сравнило саммиты на Аляске и в Вашингтоне, отметив, что в первом случае наблюдался торжественный прием и красная дорожка, а во втором - апатия. После саммита на Аляске Киев переживает негодование и отчаяние, пишет NYT. Растерянность и негодование - в немецких СМИ.

Бен Ходжес, эксперт Центра анализа европейской политики:

"Американский лидер, республиканец, прервал длившуюся десятилетия традицию, согласно которой президент США был сторонником европейской безопасности, а Россия с советских времен всегда была агрессором".

The Washington Post пишет, что Зеленский, наконец, взял на вооружение прием, который помог другим добиться успеха в отношениях с Трампом: лесть. Однако уже сегодня хозяин Белого дома вернулся к украинскому вопросу, заявив, что возвращение Крыма Украине и ее вступление в НАТО невозможны, а гарантии безопасности Киеву не будут включать американские войска на территории Украины, но это могут сделать европейские союзники.

Дональд Трамп, президент США:

"Я смотрю на войну и говорю: "Зачем, черт возьми, Путин так с ними поступил?" И тут возникает серьезная враждебность, возможно, она оправдана, но есть еще одна причина - НАТО. Они вторглись, сказали: "Знаете, мы хотим вернуть Крым". Это было в самом начале. Путин, надо отдать ему должное, заключил хорошую сделку, он получил ее от Обамы. Но они сказали: "Мы хотим вернуть Крым", и это было воспринято не очень хорошо. И еще одно они сказали: "Мы хотим быть членом НАТО". Ну, и то, и другое невозможно".