Лидеры из пяти континентов на саммите ШОС наглядно показали - вот она, та самая многополярность. Особенность саммита еще и в том, что конкретные договоренности его участников способны кардинально изменить не только политическую, но и экономическую карту планеты.

Например, перевернуть с ног на голову мировой рынок СПГ. Об этом пишет Bloomberg, реагируя на проект "Сила Сибири-2", который намерены реализовать Москва и Пекин.

Что же придумали Россия и Китай в ответ на санкции и давление?

Еще одна пощечина Западу прилетела неожиданно - Россия и Китай договорились о создании новой газовой магистрали на полях большого саммита ШОС. Самый крупный экспортер начнет поставки самому крупному импортеру.

Итак, "Газпром" и китайская национальная нефтегазовая корпорация подписали меморандум о строительстве газопровода "Сила Сибири-2". Проект очень крупный, на возведение нужно минимум 5-6 лет. Еще примерно столько же для выхода на полную проектную мощность.

"Сила Сибири-2" - это проектируемый магистральный трубопровод, который должен связать газовые месторождения Западной Сибири с Китаем через территорию Монголии.

Проектирование магистрали началось в сентябре 2020 года, ее примерная протяженность составит около 6,7 тыс. км, из них 2,7 тыс. км будет проходить по территории России.

"Сила Сибири-2" будет начинаться на Ямале и пролегать через Западную Сибирь, доходя до Синьцзян-Уйгурского автономного района в Китае.

По словам Алексея Миллера, газопровод станет самым крупным и капиталоемким в мире. Стоит отметить, что первый путь в Китай "Сила Сибири" уже работает не один год, его нынешний объем поставок в 38 млрд куб. м договорились увеличить еще на 6 млрд куб. м.

Плюс до Китая дойдет ответвление дальневосточного маршрута внутри российского газопровода. И там объемы вырастут с 10 до 12 млрд куб. м.

Выгода для России вполне очевидна - нужно замещать потерянный рынок Европы, куда шла львиная доля поставок.

Для Китая главными проблемами были цена газа и чрезмерная зависимость от одного поставщика. Однако торговые войны Трампа вынудили принимать меры. Пекин с начала весны 2025 года приостановил поставки СПГ из Америки.

Чисто экономически газ по трубопроводу выглядит предпочтительнее импорта сжиженного природного газа, особенно через нестабильные регионы. Сейчас около трети сжиженного природного газа поступает в КНР из Объединенных Арабских Эмиратов и Катара. Российский проект может стать выгодной сухопутной альтернативой уязвимым поставкам через Ормурзский пролив, который Тегеран неоднократно угрожал перекрыть.

Тимур Шафир, секретарь Союза журналистов России:

"Безусловно, для Китая этот проект очень важен, он значительно сокращает издержки и всевозможные риски, связанных с любыми изменениями политической конъюнктуры, будь то на Ближнем Востоке, будь то по всей протяженности транспортировки значительных объемов сжиженного газа в Китайскую Народную Республику. Помимо прочего, это означает все большее взаимодействие и укрепление связи именно с Российской Федерацией".

В энергобалансе Китая сегодня природный газ занимает менее 10 %. В ближайшие 10-15 лет его доля должна вырасти минимум в 1,5 раза. Главный драйвер и потребитель - мощный промышленный сектор. За последние 6 лет потребности экономики КНР в природном газе выросли на 150 млрд куб. м.

Китай наиболее перспективный рынок для российского газа, считают эксперты. Причин несколько: во-первых, сокращение поставок в Европу, во-вторых, стремление самого Китая отказаться от угольной генерации и заменить ее альтернативным источником энергии, в-третьих, Россия является самым географически близким поставщиком природного газа в Китай.

Bloomberg на соглашение Москвы и Пекина отреагировал одним из первых: "Глобальный рынок энергоресурсов ждут кардинальные изменения, а доминирование США в сфере СПГ будет подорвано".

Китай является крупнейшим импортером СПГ, отмечают аналитики инвестиционной компании AllianceBernstein. Переориентация такого гиганта кардинально изменит рынок.

По их оценкам, к началу 2030 годов российский газ будет покрывать до 20 % потребностей Китая против нынешних 10 %.

Мир явно не будет прежним, исторически по масштабам саммит в Китае - важный шаг на пути к новой геополитике.

На примере китайского саммита становится очевидно, что кроме "Силы Сибири" наверняка появятся и другие перспективные проекты, но уже в иных сферах. При этом в структуре нового мира, созданного усилиями стран ШОС, высокомерных и наглых советчиков и тем паче "партнеров" никто не ждет.