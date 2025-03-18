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Путин и Трамп говорили о необходимости мира и прекращения огня в Украине
Телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трамп - этого звонка ждали. Беседа лидеров России и США длилась примерно два с половиной часа.
Телеканал CNN почти сразу же со ссылкой на российский источник сообщил, что разговор прошел "очень хорошо". В похожем ключе высказались и в Белом доме. А в Кремле уточнили, что главы России и США продолжили подробный и откровенный обмен мнениями по ситуации вокруг Украины. И сообщили подробности: так, Владимир Путин подтвердил принципиальную приверженность мирному разрешению конфликта в Украине. И поддержал идею Трампа о взаимном отказе Москвы и Киева на 30 дней от ударов по энергетической инфраструктуре и дал такую команду военным. Ключевым условием для недопущения эскалации конфликта должны стать полное прекращение иностранной военной помощи и предоставления развединформации Украине. При этом особо отмечены серьезные риски, связанные с недоговороспособностью киевского режима, который уже неоднократно саботировал и нарушал достигнутые договоренности. В официальном заявлении администрации США говорится, что лидеры говорили о необходимости мира и прекращения огня в Украине. И согласились, что этот конфликт должен закончиться прочным миром.
Дмитрий Василец, глава политической партии "Держава", общественный деятель (Украина):
"Можно посмотреть, что говорит Трамп, сразу складывается правильная картинка. Исчезает вся эта пропаганда, которую очень активно навязывали на протяжении последних лет в отношении того, что якобы маленькая независимая Украина воюет с большой грозной Россией. И вся эта история развеялась просто, развеют ее конкретно Соединенные Штаты Америки вместе со своими так называемыми союзниками. У них, судя по всему, не ладится будущее той территории. Мы видим, что Британия, Франция и Германия сохраняют агрессивную риторику, играя в переговорах некого такого злого полицейского".
И еще немного деталей из официальных заявлений. Будущее двусторонних отношений между Россией и США включает в себя геополитическую стабильность и "огромные" экономические сделки. А Ближний Восток назван регионом потенциального сотрудничества для предотвращения будущих конфликтов. Лидеры двух стран обсудили также необходимость остановить распространение стратегических вооружений.
Власти России и США поддерживают контакты, мы это ценим, заявили в офисе генсека ООН. А вот французский лидер, похоже, не выдержал такого внимания не к своей персоне. И как раз днем 18 марта решил вновь погрозить России, а заодно и всему миру ядерным оружием. Макрон заявил о намерении разместить на авиабазе Люксей-ен-Бэн, что на границе с Германией, истребители Rafale с ядерными боеголовками. Правда, срок выполнения агрессивного плана - 2035 год. А срок на посту президента для Макрона завершается в 2027-м.