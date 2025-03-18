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Путин и Трамп обсудили необходимость прекращения распространения стратегических вооружений

Путин и Трамп обсудили необходимость прекращения распространения стратегических вооружений

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп обсудили необходимость остановить распространение стратегических вооружений, пишет ТАСС со ссылкой на Белый дом.

Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома по итогам телефонного разговора глав государств.

"Лидеры обстоятельно обсудили Ближний Восток как регион для потенциального сотрудничества в предотвращении будущих конфликтов. Они также обсудили необходимость прекращения распространения стратегических вооружений и будут связываться с другими сторонами о как можно более широкой реализации этого тезиса", - указывается в заявлении.

ПутинСШАТрампРоссия