Путин и Трамп обсудили необходимость прекращения распространения стратегических вооружений

"Лидеры обстоятельно обсудили Ближний Восток как регион для потенциального сотрудничества в предотвращении будущих конфликтов. Они также обсудили необходимость прекращения распространения стратегических вооружений и будут связываться с другими сторонами о как можно более широкой реализации этого тезиса", - указывается в заявлении.