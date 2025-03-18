3.62 BYN
3.12 BYN
3.40 BYN
Путин и Трамп обсудили необходимость прекращения распространения стратегических вооружений
https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/923b5715-26d1-4f38-a345-1a82dd42ed72/conversions/11bc7dbd-90e7-49bf-9edb-566792304e57-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/923b5715-26d1-4f38-a345-1a82dd42ed72/conversions/11bc7dbd-90e7-49bf-9edb-566792304e57-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/923b5715-26d1-4f38-a345-1a82dd42ed72/conversions/11bc7dbd-90e7-49bf-9edb-566792304e57-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/923b5715-26d1-4f38-a345-1a82dd42ed72/conversions/11bc7dbd-90e7-49bf-9edb-566792304e57-xl-___webp_1920.webp 1920wnews.byЛидеры обстоятельно обсудили Ближний Восток как регион для потенциального сотрудничества
Путин и Трамп обсудили необходимость прекращения распространения стратегических вооруженийnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/923b5715-26d1-4f38-a345-1a82dd42ed72/conversions/11bc7dbd-90e7-49bf-9edb-566792304e57-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/923b5715-26d1-4f38-a345-1a82dd42ed72/conversions/11bc7dbd-90e7-49bf-9edb-566792304e57-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/923b5715-26d1-4f38-a345-1a82dd42ed72/conversions/11bc7dbd-90e7-49bf-9edb-566792304e57-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/923b5715-26d1-4f38-a345-1a82dd42ed72/conversions/11bc7dbd-90e7-49bf-9edb-566792304e57-xl-___webp_1920.webp 1920w
Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп обсудили необходимость остановить распространение стратегических вооружений, пишет ТАСС со ссылкой на Белый дом.
Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома по итогам телефонного разговора глав государств.
"Лидеры обстоятельно обсудили Ближний Восток как регион для потенциального сотрудничества в предотвращении будущих конфликтов. Они также обсудили необходимость прекращения распространения стратегических вооружений и будут связываться с другими сторонами о как можно более широкой реализации этого тезиса", - указывается в заявлении.