Путин и Трамп условились начать переговоры по безопасности судоходства в Черном море

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп договорились дополнительно проработать детали инициативы по безопасности судоходства в Черном море, пишет ТАСС со ссылкой на Кремль.

Как отмечается в сообщении, Путин конструктивно отреагировал на высказанную Трампом "идею реализации известной инициативы, касающейся безопасности судоходства в акватории Черного моря".