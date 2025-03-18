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Путин и Трамп условились начать переговоры по безопасности судоходства в Черном море
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Путин и Трамп условились начать переговоры по безопасности судоходства в Черном мореnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cf622e36-c754-4cbf-a5b8-b4e7389340b0/conversions/db56f6a9-0c4b-4f37-aa3f-7aab02728edf-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cf622e36-c754-4cbf-a5b8-b4e7389340b0/conversions/db56f6a9-0c4b-4f37-aa3f-7aab02728edf-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cf622e36-c754-4cbf-a5b8-b4e7389340b0/conversions/db56f6a9-0c4b-4f37-aa3f-7aab02728edf-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cf622e36-c754-4cbf-a5b8-b4e7389340b0/conversions/db56f6a9-0c4b-4f37-aa3f-7aab02728edf-xl-___webp_1920.webp 1920w
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп договорились дополнительно проработать детали инициативы по безопасности судоходства в Черном море, пишет ТАСС со ссылкой на Кремль.
Как отмечается в сообщении, Путин конструктивно отреагировал на высказанную Трампом "идею реализации известной инициативы, касающейся безопасности судоходства в акватории Черного моря".
"Условлено начать переговоры для дополнительной проработки конкретных деталей такой договоренности", - подчеркнули в Кремле.