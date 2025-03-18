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Путин и Трамп условились начать переговоры по безопасности судоходства в Черном море

Путин и Трамп условились начать переговоры по безопасности судоходства в Черном море

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп договорились дополнительно проработать детали инициативы по безопасности судоходства в Черном море, пишет ТАСС со ссылкой на Кремль. 

Как отмечается в сообщении, Путин конструктивно отреагировал на высказанную Трампом "идею реализации известной инициативы, касающейся безопасности судоходства в акватории Черного моря".

"Условлено начать переговоры для дополнительной проработки конкретных деталей такой договоренности", - подчеркнули в Кремле.

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