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Путин и Трамп высказались за нормализацию двусторонних отношений
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Путин и Трамп высказались за нормализацию двусторонних отношенийnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e562772d-c8c4-4976-b443-666bdeae6618/conversions/9da671e6-6368-427f-9c5c-2a80232f004b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e562772d-c8c4-4976-b443-666bdeae6618/conversions/9da671e6-6368-427f-9c5c-2a80232f004b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e562772d-c8c4-4976-b443-666bdeae6618/conversions/9da671e6-6368-427f-9c5c-2a80232f004b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e562772d-c8c4-4976-b443-666bdeae6618/conversions/9da671e6-6368-427f-9c5c-2a80232f004b-xl-___webp_1920.webp 1920w
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп выступили за нормализацию отношений между двумя странами с учетом общей ответственности за стабильность в мире, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.
"Выражена обоюдная заинтересованность в нормализации двусторонних отношений в свете особой ответственности России и США за обеспечение безопасности и стабильности в мире", - говорится в сообщении.
Фото РИА Новости