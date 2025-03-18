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Путин и Трамп высказались за нормализацию двусторонних отношений

Путин и Трамп высказались за нормализацию двусторонних отношений

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп выступили за нормализацию отношений между двумя странами с учетом общей ответственности за стабильность в мире, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля. 

"Выражена обоюдная заинтересованность в нормализации двусторонних отношений в свете особой ответственности России и США за обеспечение безопасности и стабильности в мире", - говорится в сообщении.

Фото РИА Новости

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