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Путин подтвердил готовность к переговорам с Киевом без предварительных условий
Президент РФ Владимир Путин на встрече со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом подтвердил готовность российской стороны к переговорам с Украиной без предварительных условий. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.
"В ходе вчерашнего общения с посланником Трампа Уиткоффом Владимир Путин повторил, что российская сторона готова к возобновлению переговорного процесса с Украиной без всяких предварительных условий", - заявил представитель Кремля. Песков также заявил, что ранее "Путин говорил об этом уже неоднократно".
25 апреля состоялась встреча между президентом России и спецпосланником американского лидера. Помощник президента РФ Юрий Ушаков отметил, что беседа продлилась три часа и носила "конструктивный и весьма полезный характер". Президент США Дональд Трамп назвал встречу Уиткоффа с Путиным "хорошей".