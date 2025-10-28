Путин предложил пустить иностранные СМИ к окруженным украинским военным

Новый прорыв российских войск в зоне СВО. Закрылись крышки сразу двух больших котлов на Донбассе. Заблокированы крупные группировки ВСУ в Купянске и Красноармейске. Однако Киев продолжает все отрицать.

Войска России добились значительного тактического успеха в зоне СВО. Заблокированы крупные группировки ВСУ в Купянске и Красноармейске.

Однако Киев продолжает все отрицать. Например, в МВД Украины уже отреагировали полным отказом признать поражение своих войск. Здесь очень важно отметить, что новый прорыв российских войск может иметь реально катастрофические последствия для ВСУ, которые не без помощи Запада выстраивали в данном районе фортификационные сооружения.

Закономерный итог летней кампании российской армии в ходе СВО обозначил Владимир Путин. Накануне закрылись крышки сразу двух больших котлов на Донбассе.

"Как вы знаете, публично мы же вам сказали об этом, в двух местах, в городе Купянске и городе Красноармейске, противник оказался блокирован в окружении", - заявил президент РФ.

Купянск и Красноармейск - эти два города в Харьковской и Донецкой областях в последние несколько месяцев брала в клещи русская армия, не торопясь, планомерно блокируя и связывая боем крупные узлы обороны ВСУ.

Как итог, крышки котлов захлопнулись утром 26 октября. Об этом доложил Путину глава российского Генштаба Валерий Герасимов. Под огневым и физическим контролем находятся главные пути отступления, снабжения и пополнения обороняющейся группировки киевского режима. Артиллерия и дроны пресекают любые попытки отбросить российские войска и деблокировать военнослужащих Украины и западных наемников.

Алексей Леонков, военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" (Россия) news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9fd99430-acc2-40a4-b8fb-5d8dc6aaaeea/conversions/0e3d19cf-9275-475f-8dbe-5535d2842d7a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9fd99430-acc2-40a4-b8fb-5d8dc6aaaeea/conversions/0e3d19cf-9275-475f-8dbe-5535d2842d7a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9fd99430-acc2-40a4-b8fb-5d8dc6aaaeea/conversions/0e3d19cf-9275-475f-8dbe-5535d2842d7a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9fd99430-acc2-40a4-b8fb-5d8dc6aaaeea/conversions/0e3d19cf-9275-475f-8dbe-5535d2842d7a-xl-___webp_1920.webp 1920w

Алексей Леонков, военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" (Россия): "После того как произойдет полный слом этой линии обороны, линия боевого соприкосновения дальше начнет двигаться с большей скоростью, потому что дальше после этой линии обороны, которую держит противник всеми зубами, руками, когтями, я уже не знаю, как это назвать, не строил (линию обороны - прим. ред.), дальше это города, населенные пункты".

По разным оценкам, сейчас в Купянске в окружении около 5,5 тыс. человек. История его освобождения началась летом. В начале июля российские военные провели масштабную операцию против ВСУ в городе с целью выявления скрытых опорных пунктов и расчетов операторов дронов.



Смекалка и смелость русских воинов дала о себе знать и в этот раз. В сентябре по аналогии с освобождением Суджи и Авдеевки, чтобы просочиться незамеченными в город, разведчики использовали подземные коммуникации. В интернете дерзкий тактический ход по праву назвали "Операция "Труба-3". Действия передовых групп позволили отвлечь на себя часть сил ВСУ. В том числе благодаря этому штурмовики на поверхности смогли не только вклиниться в оборону города, но и взять его в клещи.

В Красноармейске (по украинской версии Покровск), цифра немного скромнее: в окружении до 5 тыс. военных. Операция по окружению ключевого узла обороны ВСУ на западе Донецкой области началась в конце 2024 года. Через город проходят важные автомобильные и железнодорожные пути, которые использовались для снабжения украинских группировок в Часов Яре, Константиновке, Краматорске и Славянске. Его потеря серьезно затруднит логистику ВСУ во всем регионе.

Тимур Шафир, секретарь Союза журналистов России news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/94b8e28c-40ee-498f-b413-9547e73af614/conversions/5d340241-d949-4f12-8140-754adf0ef840-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/94b8e28c-40ee-498f-b413-9547e73af614/conversions/5d340241-d949-4f12-8140-754adf0ef840-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/94b8e28c-40ee-498f-b413-9547e73af614/conversions/5d340241-d949-4f12-8140-754adf0ef840-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/94b8e28c-40ee-498f-b413-9547e73af614/conversions/5d340241-d949-4f12-8140-754adf0ef840-xl-___webp_1920.webp 1920w

Тимур Шафир, секретарь Союза журналистов России: "Это может привести к окончательной деморализации ВСУ и практически неконтролируемому отступлению Вооруженных сил Украины с театра боевых действий. Поэтому эти населенные пункты рассматриваются, конечно, в первую очередь с точки зрения тактического успеха, т.е. на поле боя. Но при этом они являются стратегически важными пунктами, т.е. теми пунктами, освобождение которых может показать очень убедительно американцам, британцам, французам и европейцам, что до окончательной катастрофы Киева осталось очень немного. И что дальнейшее продвижение, причем ускоренное продвижение Вооруженных сил Российской Федерации является лишь делом времени".

Для российских войск контроль над Красноармейском открывает путь для дальнейшего наступления на Славянск и Краматорск. Это два последних крупных населенных пункта Донбасса, которые все еще удерживают ВСУ.



Суммарно, по заявлению Генштаба России, в двух котлах сейчас находится более 10 500 военных. Чтобы понять масштаб, можно сравнить с Мариуполем, где вместе с заводом Ильича и "Азовсталью" попали в окружение в два раза меньше.



Так же, как и три года назад, киевская верхушка откровенно врет своему народу, говоря о том, что никакого котла нет и все под контролем. Понимая, что так же будет и в этот раз, Владимир Путин сработал на опережение. Он предложил журналистам, в том числе западным, приехать и оценить обстановку внутри котлов самостоятельно.

Владимир Путин, Президент России: "Кстати говоря, я обсуждал этот вопрос с командующими соответствующих группировок. Они не против того, чтобы запустить в зоны окружения противника представителей средств массовой информации, иностранных журналистов и украинских журналистов с тем, чтобы они зашли и своими глазами увидели, что там происходит, убедились бы в том состоянии, в котором находятся окруженные войска Украины, с тем, чтобы политическое руководство Украины приняло соответствующие решения по судьбе своих граждан и своих военнослужащих".

Зеленский стал владельцем крупнейшего ранчо США почти за 80 млн долларов Ферма площадью 3700 кв. м была продана через неделю после визита Зеленского в Белый дом 28.10.2025 19:00