Путин предложил ввести в Украине временное внешнее управление для проведения выборов

Новые предложения по мирному урегулированию украинского конфликта. Российский лидер на встрече с военными моряками в Мурманске выступил с предложением, которое, в случае принятия противной стороной, может снять большую часть препятствий к урегулированию украинского конфликта.

Владимир Путин считает, что наилучшим выходом из сложившейся ситуации было бы введение в Украине временного внешнего управления. Такой режим возможно установить под эгидой ООН вместе с Соединенными Штатами, странами Европы и при участии партнеров России.

Внешнее управление позволило бы бесконфликтно провести в Украине президентские выборы и установить власть международно признанного правительства. Решился бы и вопрос с миротворцами - в их качестве выступали бы военные из подразделений ООН.