Путин приказал прекратить удары по объектам энергетики в Украине

Президент России Владимир Путин положительно откликнулся на инициативу президента США Дональда Трампа о взаимном отказе сторон конфликта в Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, сообщили в пресс-службе Кремля.

"В ходе беседы Дональд Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры. Владимир Путин положительно откликнулся на эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду", - говорится в заявлении.

Телефонный разговор между российским и американским лидерами состоялся во вторник.