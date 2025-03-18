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Путин приказал прекратить удары по объектам энергетики в Украине
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Президент России Владимир Путин положительно откликнулся на инициативу президента США Дональда Трампа о взаимном отказе сторон конфликта в Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, сообщили в пресс-службе Кремля.
"В ходе беседы Дональд Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры. Владимир Путин положительно откликнулся на эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду", - говорится в заявлении.
Телефонный разговор между российским и американским лидерами состоялся во вторник.
Фото: РИА Новости