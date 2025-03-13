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Путин рассказал, из чего будет исходить Россия в вопросе прекращения боев
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Путин рассказал, из чего будет исходить Россия в вопросе прекращения боевnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/12e41199-8a9b-4d08-a151-289e8a82862f/conversions/f0d59962-4926-4854-9fec-8ce50e9702e6-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/12e41199-8a9b-4d08-a151-289e8a82862f/conversions/f0d59962-4926-4854-9fec-8ce50e9702e6-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/12e41199-8a9b-4d08-a151-289e8a82862f/conversions/f0d59962-4926-4854-9fec-8ce50e9702e6-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/12e41199-8a9b-4d08-a151-289e8a82862f/conversions/f0d59962-4926-4854-9fec-8ce50e9702e6-xl-___webp_1920.webp 1920w
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет договариваться о следующих шагах по прекращению конфликта исходя из ситуации на земле, пишет РИА Новости.
"Исходя из того, как будет складываться ситуация на земле, будем договариваться о следующих шагах и для прекращения конфликта, и для выхода на приемлемые для всех договоренности", - сказал глава государства во время пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.
Президент Беларуси Александр Лукашенко 13 марта прибыл с визитом в Москву. Сначала состоялись его переговоры с Путиным в формате тет-а-тет, а затем началась встреча в расширенном составе.
Фото РИА Новости