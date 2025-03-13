Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоПроисшествияВ миреРегионыКультураЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Путин рассказал, из чего будет исходить Россия в вопросе прекращения боев

Путин рассказал, из чего будет исходить Россия в вопросе прекращения боев

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет договариваться о следующих шагах по прекращению конфликта исходя из ситуации на земле, пишет РИА Новости.

"Исходя из того, как будет складываться ситуация на земле, будем договариваться о следующих шагах и для прекращения конфликта, и для выхода на приемлемые для всех договоренности", - сказал глава государства во время пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.

Путин: Для России было бы вредно не учитывать интересы Беларуси на переговорах

Президент Беларуси Александр Лукашенко 13 марта прибыл с визитом в Москву. Сначала состоялись его переговоры с Путиным в формате тет-а-тет, а затем началась встреча в расширенном составе.

Фото РИА Новости

Владимир Путин