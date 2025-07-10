Путин: "Славянский базар" вносит вклад в развитие взаимовыгодного гуманитарного сотрудничества

Фестиваль, проводимый в Витебске, вносит весомый вклад в упрочение духовных связей между братскими славянскими народами, в развитие взаимовыгодного гуманитарного сотрудничества. Об этом говорится в приветственном адресе Президента Российской Федерации Владимира Путина, который зачитали на открытии XXXIV Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске", пишет БЕЛТА.

Приветственный адрес Президента России зачитал заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук.

Владимир Путин передал участникам и гостям фестиваля теплые пожелания. "Фестиваль, проводимый в древнем и прекрасном белорусском городе, вносит весомый вклад в упрочение духовных связей между братскими славянскими народами, в развитие взаимовыгодного гуманитарного сотрудничества. Его девиз "Через искусство - к миру и взаимопониманию" в нынешних непростых международных условиях звучит особенно актуально. В этом году программа "Славянского базара" весьма насыщена и разнообразна. На нескольких площадках состоятся выступления известных певцов и артистов, музыкальных, фольклорных, эстрадных коллективов, многочисленные театральные постановки, выставки и презентации. Большое внимание уделено детской аудитории. Запланированы различные творческие конкурсы для юных исполнителей", - отметил российский лидер в своем приветственном адресе.

Особое место в фестивале отводится мероприятиям, посвященным 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне - важнейшего события в общей истории Беларуси и России. "Уверен, великая сила искусства поможет сохранить благодарную память о славных подвигах наших отцов и дедов, плечом к плечу сражавшихся с фашистскими захватчиками, передать подрастающим поколениям завещанные ими добрые традиции братской дружбы и взаимопомощи", - зачитал Алексей Оверчук.

Президент России передал большую благодарность всем, кто был вовлечен в организацию масштабного культурного форума. "Хотел бы выразить искреннюю признательность всем, кто принял участие в организации фестиваля, пожелать его участникам вдохновения и успехов, а гостям - ярких и незабываемых впечатлений", - отметил Владимир Путин.