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Путин сообщил Трампу, что Россия готова принять должностных лиц США по решению украинского вопроса

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Путин сообщил Трампу, что Россия готова принять должностных лиц США по решению украинского вопроса

Президент РФ Владимир Путин в разговоре с американским лидером Дональдом Трампом сообщил о готовности принять в России американских должностных лиц, в том числе по решению украинского вопроса. Об этом проинформировал ТАСС, ссылаясь на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

"Путин выразил готовность принять в России американских должностных лиц по тем направлениям работы, которые представляют взаимный интерес, включая и тему украинского урегулирования", - сказал представитель Кремля.

УкраинаСШАВладимир ПутинДональд Трамп