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Путин сообщил Трампу, что Россия готова принять должностных лиц США по решению украинского вопроса
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- Важно
Путин сообщил Трампу, что Россия готова принять должностных лиц США по решению украинского вопросаnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/657f61c1-cfe0-4183-a2ed-545a336dd87f/conversions/9bce66e8-a951-4cce-8a79-c3ddc51c2260-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/657f61c1-cfe0-4183-a2ed-545a336dd87f/conversions/9bce66e8-a951-4cce-8a79-c3ddc51c2260-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/657f61c1-cfe0-4183-a2ed-545a336dd87f/conversions/9bce66e8-a951-4cce-8a79-c3ddc51c2260-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/657f61c1-cfe0-4183-a2ed-545a336dd87f/conversions/9bce66e8-a951-4cce-8a79-c3ddc51c2260-xl-___webp_1920.webp 1920w
Президент РФ Владимир Путин в разговоре с американским лидером Дональдом Трампом сообщил о готовности принять в России американских должностных лиц, в том числе по решению украинского вопроса. Об этом проинформировал ТАСС, ссылаясь на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
"Путин выразил готовность принять в России американских должностных лиц по тем направлениям работы, которые представляют взаимный интерес, включая и тему украинского урегулирования", - сказал представитель Кремля.