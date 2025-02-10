Путин сообщил Трампу, что Россия готова принять должностных лиц США по решению украинского вопроса

Президент РФ Владимир Путин в разговоре с американским лидером Дональдом Трампом сообщил о готовности принять в России американских должностных лиц, в том числе по решению украинского вопроса. Об этом проинформировал ТАСС, ссылаясь на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.