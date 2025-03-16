Рассказали о попытках Европы заработать политические очки на фоне масштабной антироссийской истерии

Риторика европейских политиков, очевидно, становится все более деструктивной как для всего мирового сообщества, так и непосредственно для граждан стран ЕС. Слабеющая экономика, растущие долги, падающий уровень жизни - не пропаганда, а реальное положение дел. Но вместо того чтобы спасать тонущий корабль, Брюссель ищет новые поводы ускорить уход под воду.

Планы по масштабной милитаризации Старого Света в очередной раз доказывают, что еврочины не готовы ни к диалогу, ни к прекращению украинского конфликта. О попытках заработать не только политические очки на фоне масштабной антироссийской истерии - в рубрике "Полная Европа".

Хотят ли европейцы войны? Искренне хочется верить, что нет. Хватит всем и Украины. Вот только ставки сегодня крайне высоки. Стоит остановить жернова смерти, а уж тем более Киеву пойти на серьезные уступки, как к европейским поджигателям войны появится масса вопросов с плачевными последствиями. А потому бюрократы с брюссельской и другими прописками не только пытаются возвести в абсолют страх рядового европейца перед Россией, но и успеть побольше заработать на будущее.

Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейской комиссии:

"Мы знаем, что российский военный комплекс превосходит наш по производительности. Если мы посмотрим на военные расходы в реальном выражении, то увидим, что Кремль тратит больше, чем вся Европа вместе взятая. Производство в Европе по-прежнему на порядок ниже и выходит за рамки традиционных возможностей. Спектр угроз, с которыми мы сталкиваемся, становится шире с каждым днем".

И вот весь этот невидимый спектр угроз оценивается в ни много ни мало 800 млрд евро. Нормальный куш можно получить на оборонных откатах. Вот только не то что России, даже США та самая Европа даром не нужны. Если еврочины продолжат такими темпами, их вотчина вскоре превратится в регион с отрицательными экономическими показателями. Впрочем, что для обывателя минус, для власти имущего плюс на банковском счете.

Сергей Лавров, министр иностранных дел России:

"Фюрер Урсула мобилизует всех на ремилитаризацию Европы. Говорится о каких-то невероятных деньгах. Многие думают, что это уловка, чтобы отвлечь внимание населения от десятков и сотен миллиардов евро, без надлежащего аудита потраченных в период борьбы с пандемией COVID-19 и на помощь Украине. Все это обсуждается в настоящее время. ЕС потерял свою независимость, свое экономическое значение".

Вот только беда, говорить правду, а особенно горькую, да еще и самим себе в "Европах" не принято. И если бы только Урсула отличалась на этом поприще. Судя по всему, после COVID в брюссельских кабинетах началась новая пандемия. Там спят и видят, как Трамп и Путин вместе танцуют на руинах ЕС.

Андрюс Кубилюс, европейский комиссар по обороне и космосу:

"Мы сталкиваемся с явной и реальной опасностью, которую никто из нас не видел в своей жизни. Европа должна готовиться к худшему, чтобы предотвратить катастрофу. Россия может быть готова к конфронтации с НАТО через 5 лет или даже раньше. Действия Америки - это тревожный сигнал, изменение политики и поворот к Азии".

И заметьте, все эти товарищи ни слова не говорят про Украину. Видимо, ее уже списали. Правда, французы еще что-то там говорят про гарантии безопасности для "незалежной", для той части, которая останется по завершении конфликта. Мол, никакой демилитаризации, еще и миротворцев хотят привлечь. Ох, уж эти мечты.

Себастьян Лекорню, министр обороны Франции:

"Нам надо работать исходя из того, что первой из гарантий безопасности остается украинская армия, что мы откажемся от любой формы демилитаризации Украины, что первая обязанность армий Европейского континента заключается в том, чтобы проецировать себя на доктрину, основанную на потенциале, который должна иметь украинская армия".

Ложку дегтя к этим бравым заявлениям добавляет как всегда главарь самого воинственного в мире альянса. По мнению Марка Рютте, все, что сейчас происходит на пути Украины к миру, грамотная стратегия Трампа, а все разговоры о том, что будет после, нужно обсуждать уже по факту.

Марк Рютте, генеральный секретарь НАТО:

"Я думаю, президент Трамп прав в том, что прежде чем вы начнете сохранять мир, вам сначала нужно добиться мира. А его еще не наступило. Но в то же время мы все должны работать параллельно, чтобы в будущем каким-то образом гарантировать этот мир".

Да и вообще Европа не просто не помогает в достижении мира, а даже мешает. Вся эта воинственная риторика и видение будущего Украины никак не вяжутся с тем, чего пытается добиться Россия. И дело в том, что Брюссель настолько заигрался в вершителей судеб, и настолько заврался, что стал больше похож не на сад, а на зоопарк. Конечно, от обезьяны с гранатой можно ждать чего угодно, но решающий голос в конфликте остается за российским медведем.

Василий Небензя, постоянный представитель России при ООН:

"Когда новый президент США провозгласил новый курс Вашингтона на достижение мирного урегулирования украинского кризиса, Евросоюз стал апологетом войны, окончательно довершив свою деградацию. И прилагает сегодня все силы для того, чтобы помешать американо-российскому диалогу по Украине. Чтобы проиллюстрировать это, достаточно вспомнить недавнее высказывание премьер-министра Дании Метте Фредериксен: "Мир в Украине опаснее, чем продолжающаяся война". Комментарии, как говорится, излишни".

Похоже, всеевропейский вирус особенно сильно ударил по головам наших ближайших соседей. Польский Туск, уже не раз укушенный брюссельскими борзыми, так вдохновился темой войны, что решил окончательно запугать собственных граждан. Там не только планируют до конца года раздать каждой семье руководство по выживанию в кризисных ситуациях, но еще поставить всех мужчин под ружье.

Дональд Туск, премьер польского режима:

"Война в Украине очень четко показала необходимость в целом ряде специалистов. И это касается как самых современных технологий, так и действий в случае возникновения угроз. Нам нужно больше специалистов по гражданской обороне. В 2027 году мы будем обучать 100 тыс. добровольцев в год. И они есть, недостатка не будет".

Нет недостатка и тех, кто прекрасно понимает, что происходит сегодня в умах европейцев и чем это грозит. Вот только все эти выступления здравомыслящих в Европарламенте схожи с сотрясанием воздуха. Те, кого никто не выбирал, а это все та же фон дер Ляйен, просто насмехаются над попытками достучаться до правды.

И еще немного цифр. Согласно данным Кильского института мировой экономики, с начала СВО каждый житель стран НАТО потратил на поддержку Украины от 500 долларов. Например, каждый датчанин за войну уже заплатил почти по 1,5 тыс. долларов, норвежец - 655, эстонец - 631.