Расскажем, какое значение имеет Ормузский пролив для глобальной экономики

Глобальный энергетический рынок готовится к резкому скачку цен после фактической остановки движения судов через Ормузский пролив, где сейчас скопились сотни нефтяных танкеров. Некоторые оказались под ударом.

Стоимость майских фьючерсов на марку Brent на Лондонской бирже 2 марта выросла на 13 %. На пике цена была 82 доллара за баррель. Стремительно дорожает золото и другие важные металлы.

Мировые рынки лихорадит. Обострение конфликта поставило под удар одну из важнейших транспортных артерий мировой экономики - Ормузский пролив. Что это значит для стран Залива - тех самых, чьи богатства десятилетиями текли именно через эту артерию? Объясняем.

В истории Ближнего Востока Ормузский пролив не раз становился заложником геополитических бурь. Он соединяет Персидский залив с Оманским и далее с Индийским океаном. Северное побережье принадлежит Ирану, южное - Эмиратам и Оману. Это один из самых загруженных маршрутов мира - ежедневно по нему проходит 200-300 судов, которые в пиковые часы могут следовать с интервалом в 6 минут. Именно здесь проходит пульс мировой энергетики.

Ежедневно через Ормузский пролив транспортируется около 20-21 млн баррелей нефти. Это примерно пятая часть всех мировых поставок.

Если Иран все же решится на долгосрочное перекрытие пролива, альтернативных маршрутов попросту не хватит. Да, Саудовская Аравия и ОАЭ имеют трубопроводы в обход, но их мощность покрывает лишь малую часть заблокированного трафика.

Стив Самарин, политолог (США):

"Экспортеры втянуты в войну. И добыча нефти, разумеется, очень серьезно сократится. Ее невозможно добывать под ракетным обстрелом, под бомбами, в то время, когда разрушается инфраструктура, когда полыхают пожары. В это время добывать нефть будет очень проблематично".

Безусловно, любые перебои мгновенно сказываются на глобальных рынках, и в том числе на котировках. Аналитики сходятся во мнении: при худшем сценарии цена на нефть марки Brent может превысить отметку в 100 долларов за баррель. В МИД Ирака, в свою очередь, не исключили разгона цен до 200-300 долларов.

Как известно, прогноз - дело неблагодарное, но тем не менее каковыми видятся перспективы? Ведь нефть - это только половина потерь. Закрытие ключевого на Ближнем Востоке логистического канала может в значительной степени затруднить и экспорт сжиженного природного газа. Четвертая часть мирового транзита СПГ в азиатские и европейские страны приходится на этот пролив.

В 2025 году ЕС закупил у стран Персидского залива СПГ почти на 4 млрд евро.

Катар - один из ведущих игроков, на которого особенно делает ставку Европа, пытаясь заменить российский газ.

2 марта стоимость СПГ уже превышала на бирже в Европе 500 долларов за тысячу кубометров - такой скачок был сразу после сообщений Катара об остановке выпуска СПГ в связи с атаками беспилотников на мощности предприятий.

Goldman Sachs (САКС) посчитал: если пролив перекроют хотя бы на месяц, газ в ЕС подорожает на 130 %.

Важнейшая транспортная артерия

Неожиданно конфликт ударил и по металлургии. Рынок алюминия также реагирует. Дело в том, что в странах Персидского залива расположены крупнейшие производители. Блокада пролива отрежет их от рынка сбыта, а на фоне санкций против российского алюминия и потенциального сбоя поставок с Ближнего Востока мировые биржи уже фиксируют рост котировок на металл.

Рынок крайне чувствителен к геополитике. Страховые компании готовятся к значительному увеличению ставок для судов, заходящих в Персидский залив. Подорожание логистики так или иначе скажется на стоимости ресурсов. Это своего рода налог на нестабильность, который в итоге оплатит конечный потребитель.

Юлия Абухович, аналитик:

"Если танкер стоит 100 млн долларов, страховые компании сразу повышают премию от 1 до 3,5 %. И эта сумма ложится на цену нефти. Вроде бы немного, но при этом некоторые танкеры просто откажутся заходить в Ормузский пролив, который может быть опасен. Тогда это нехватка контейнеровозов, это нехватка техники, более того, будут требовать военное сопровождение".

Опыт июня 2025 года показывает, что даже ожидание перекрытия Ормузского пролива может приводить к резкому росту цен. Тогда котировки выросли с 70 до 78 долларов за баррель, но, правда, быстро откатились назад после прекращения огня.