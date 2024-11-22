Конец истории близко. Нынешний глава Белого дома сегодня ночью произнесет свою прощальную речь, обращаясь к нации. Чем запомнится уходящий в закат политик и какое наследие передаст Трампу?

Прощается, но все никак не уходит. За последнюю неделю Джо Байден уже пару раз выступал с последним словом. Вот и 13 января он выдал очередную порцию самовосхваления в попытке убедить других и самого себя, что за четыре года сумел создать новую Америку. Отчасти так и есть: в таком плохом состоянии США бывали редко.

Джо Байден, президент США:

"Началась новая эра. За эти четыре года мы столкнулись с кризисами, которые подвергли нас испытаниям. Мы прошли через все это и стали сильнее, чем были раньше. Сейчас идет жесткая конкуренция. Будущее мировой экономики, технологий, человеческих ценностей и многого другого. Благодаря нашей администрации Соединенные Штаты побеждают в мировом соревновании. Америка стала сильнее, наши альянсы - крепче, а наши противники и конкуренты - слабее".

Многие не сведущие в делах могли бы согласиться и сказать, мол, Байден правду говорит, у них там, в Штатах, рай на земле, а вы, белорусы, просто на Америку обиженные, вот и наговариваете на практически святого человека. Ну, то есть обвинить в фейкотворчестве. Ответим коротко: мы оперируем фактами, которые дают нам, в том числе и демократически правдивые западные СМИ.

Джесси Ваттерс, ведущий Fox News:

"Джо загнал страну в зыбучие пески, а теперь он проводит последнюю неделю в Овальном офисе, утверждая, что он отлично справился. Торговля, граница, ситуация с Афганистаном, Россией и Ближним Востоком. Байден ни о чем не жалеет. Вы чувствуете себя сильнее, чем 4 года назад? Новая эра на самом деле начнется со следующей недели".

Конечно, хочется верить, что с приходом Трампа жизнь действительно изменится в лучшую сторону. Но в первую очередь новому лидеру Белого дома придется разобраться с тем, что успел натворить господин Джо и его команда. Например, с позорным выводом войск из Афганистана в 2021 году. СМИ сообщали, что команда Трампа собирается всех причастных у этому фиаско отдать под трибунал за госизмену.

Джей Ди Вэнс, избранный вице-президент США:

"Наше руководство не справилось со своей работой. Я имею в виду, подумайте, вы покидаете Афганистан, но вы не закрываете аэропорт до того, как покинете его. И это в самом опасном районе, зараженном терроризмом. Честно говоря, нам повезло, что погибли только 13 американцев, могло быть намного больше, учитывая хаос. И ни один человек, ни один генерал, ни один бюрократ не столкнулся с какими-либо последствиями".

Но если бы только один провал. Именно администрация Байдена устроила настоящий миграционный кризис своей политикой "открытых дверей". Действующие власти фактически стимулировали наплыв переселенцев в США через южную границу, рассчитывая увеличить электоральную базу Демпартии. Но не вышло, зато в стране сейчас под 11 млн нелегалов.

Дональд Трамп, избранный президент США:

"В свой первый день в Овальном кабинете я подпишу исторический указ о закрытии нашей границы для нелегальных мигрантов и прекращении вторжения в нашу страну. В тот же день мы начнем крупнейшую операцию по депортации в американской истории. Все до единой иностранные банды и нелегалы, все члены этой преступной сети, действующие на американской земле, будут ликвидированы, депортированы и уничтожены, мы доберемся до них".

Но ведь Байден гадит не только внутри страны. Инспирированная и поддерживаемая Западом война в Украине - тоже дело его рук. Страны НАТО смотрели тому прямо в рот, когда он раздавал указания и буквально заставил всех влить миллиарды долларов в этот конфликт. "Незалежная" превратилась буквально в полигон для испытания западного оружия, лишившись миллионов граждан - убитыми, искалеченными или просто сбежавшими подальше от режима Зеленского. Но суть братоубийственной войны оказалась глубже. Вашингтон и его прихлебатели сделали все, чтобы она началась, а цель - убрать из мировой игры конкурента в лице России.

Удивительно, но все это сделал человек, у которого явно прогрессирующая старческая деменция. Когнитивные проблемы Байдена стали мемом, постоянные ляпы и потеря равновесия свидетельствовали о том, что этот человек не то что страной, но и собой не способен управлять.

Падение за падением, но на удивление в своем кресле удержался до конца. Да и проблески здравомыслия все же бывали.