Разведка США пока не установила, был ли инцидент с БПЛА в Польше преднамеренным

Американская разведка еще не выяснила, был ли инцидент 10 сентября с БПЛА на территории Польши преднамеренным. Об этом заявил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер, сообщает РИА Новости.

"Разведка не установила, было ли это сделано умышленно или нет. Если окажется, что умышленно - это очень серьезное нарушение, и мы ответим соответствующим образом", - сказал американский эмиссар в утреннем эфире телеканала Fox News.

Премьер-министр Польши Дональд Туск 10 сентября выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привел. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идет более чем о 10 БПЛА.