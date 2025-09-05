Responsible Statecraft: Париж стал неудачным местом для саммита "коалиции желающих"

Париж стал крайне неудачным местом для саммита союзников Украины - об этом заявил американский портал Responsible Statecraft. Причина - разгар политического кризиса во Франции, где правительство доживает последние дни.

8 сентября состоится голосование по вотуму доверия премьеру Франсуа Байру. Cтавки запредельно высоки - если проиграет, правительство падет, а страна погрузится в третий за год политический паралич на фоне рекордного госдолга в почти 3,4 трлн евро или 116 % ВВП. Есть риск, что к 2027 году он может превысить 120 %.