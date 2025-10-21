Reuters: Полиция может поймать воров украшений из Лувра, но драгоценности не вернуть

Французская полиция может задержать преступников, похитивших 19 октября драгоценности из Лувра, однако украденное может быть безвозвратно утрачено. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на экспертов.

По их оценкам, подобное ограбление могли совершить лишь несколько преступных групп, которые, вероятно, уже находятся в поле зрения полиции. При этом украденные ценности легко можно разобрать на части и быстро продать на черном рынке.

"Если я краду [картину] Ван Гога - это все равно Ван Гог. Я не могу продать его нигде, кроме как на черном рынке произведений искусства. Однако если я краду ювелирные изделия, я могу сбыть их на черном рынке как драгоценные камни", - пояснил эксперт по преступлениям против культурного наследия Марк Бальселис.

Главная проблема, по мнению экспертов, заключается в том, как быстро преступники смогут изменить внешний вид украшений и сбыть похищенное. "Как только они [драгоценные камни] будут разделены на мелкие, дело сделано. Это конец. Мы уже никогда не увидим эти предметы в целости. Процент возвращенных украденных произведений искусства очень мал. В случае с ювелирными изделиями этот процент еще ниже", - заявил агентству основатель организации, специализирующейся на поиске похищенных произведений искусства, Art Recovery International Кристофер Маринелло.