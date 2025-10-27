3.67 BYN
Reuters: США и Китай близки к заключению соглашения по вопросам торговли
Автор:Редакция news.by
Китай и США накануне встречи Трампа и Си Цзиньпина достигли предварительного консенсуса по вопросам торговли, пишет Reuters.
Согласованы договоренности по продлению "торгового перемирия" и контролю над экспортом. Министр финансов США заявил, что пошлина в 100 %, которой Трамп ранее угрожал Китаю, "фактически с повестки снята", ожидается, что Пекин в свою очередь отменит экспортный контроль на редкоземельные металлы.
Также, по его словам, Китай возобновит импорт значительных объемов соевых бобов из США.