Reuters: США пригрозили Европе выйти из ряда программ НАТО

Вашингтон решил надавить на своих европейских союзников. По сообщениям Reuters, США пригрозили европейцам выйти из ряда программ НАТО, если те до 2027 года не возьмут на себя большую часть оборонных возможностей альянса.



Вашингтон недоволен успехами ЕС в повышении оборонного потенциала. Несколько еврочиновников заявили, что сроки нереалистичны, для замены некоторых американских сил и средств на европейские нужно нечто большее, чем просто деньги и политическая воля.