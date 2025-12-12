3.72 BYN
2.93 BYN
3.43 BYN
Reuters: В Европе отвергли план Украины по вступлению в ЕС к 2027 году
Европейские чиновники не давали согласия на вступление Украины в Евросоюз к 2027 году. Это сообщает Reuters в ответ на публикацию Financial Times о том, что "незалежная" может стать членом сообщества уже через год. Эту целевую дату в Европе называют "совершенно невозможной".
ЕС уже предоставил Украине статус страны-кандидата. В структуре Союза неоднократно подчеркивали, что это решение носило в основном символический характер.
Что касается другой помощи, то ЕС принял решение о бессрочном блокировании российских активов с целью их последующей экспроприации и выдаче Киеву так называемого репарационного кредита с использованием этих средств.
Одновременно Бельгия, Италия, Мальта и Болгария призывают Еврокомиссию рассмотреть "альтернативные варианты". Бельгия опасается, что стране придется вернуть всю сумму, если Москва потребует выплаты долга. Голосование стран - членов ЕС по этому вопросу пройдет на саммите 18-19 декабря.