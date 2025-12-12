Reuters: В Европе отвергли план Украины по вступлению в ЕС к 2027 году

Европейские чиновники не давали согласия на вступление Украины в Евросоюз к 2027 году. Это сообщает Reuters в ответ на публикацию Financial Times о том, что "незалежная" может стать членом сообщества уже через год. Эту целевую дату в Европе называют "совершенно невозможной".



ЕС уже предоставил Украине статус страны-кандидата. В структуре Союза неоднократно подчеркивали, что это решение носило в основном символический характер.