Роль миротворца была недолгой. Трамп принял решение передать Киеву оружия на 300 млн долларов

Трамп ужесточил позицию по украинскому вопросу. Американские издания сообщают, что США решили передать Киеву оружия на 300 млн долларов. Это будет первый пакет помощи, который утвердит нынешняя администрация, до этого американцы передавали Украине оружие в рамках еще байденовских программ.

Также СМИ утверждают, будто Белый дом готов поддержать радикальный закон об антироссийских санкциях: документ предполагает установление 500-процентных пошлин на товары для стран, которые сотрудничают с Москвой.



Вдобавок Трамп заявил, что в понедельник, 14 июля, намерен сделать, как он выразился, "серьезное и важное" заявление в адрес Москвы.