Россия и США договорились обеспечить скорейшее назначение послов

А что Зеленский? После переговоров России и США в Эр-Рияде украинский главарь "пытается собрать хотя бы крупицы информации о переговорах из вторых рук", пишет Bloomberg. Издание отмечает, что такое положение дел подчеркивает "кардинальные изменения в американской дипломатии с тех пор, как Трамп поговорил с Путиным на прошлой неделе". Надо сказать, что Зеленский до последнего надеялся, что его позовут в Эр-Рияд. Вчера организовал внезапный визит в Объединенные Арабские Эмираты, сегодня заехал в Анкару. Словом, крутился вокруг да около. Неужели не хватает понимания нелегитимному киевскому выскочке, что в Эр-Рияде встречались геополитические тяжеловесы и обсуждали они будущую совместную стратегию. Судьба Украины, конечно, в центре внимания, но уже без ненужного прихлебателя.