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Россия и США договорились обеспечить скорейшее назначение послов

А что Зеленский? После переговоров России и США в Эр-Рияде украинский главарь  "пытается собрать хотя бы крупицы информации о  переговорах из вторых рук", пишет Bloomberg. Издание отмечает, что такое положение дел подчеркивает "кардинальные изменения в американской дипломатии с тех пор, как  Трамп поговорил с  Путиным на прошлой неделе".  Надо сказать, что Зеленский до последнего  надеялся, что его позовут в Эр-Рияд. Вчера организовал внезапный визит в Объединенные Арабские Эмираты, сегодня  заехал в Анкару. Словом, крутился вокруг да около. Неужели не хватает понимания  нелегитимному киевскому выскочке, что в Эр-Рияде встречались геополитические тяжеловесы и обсуждали они будущую совместную стратегию. Судьба Украины, конечно, в центре внимания, но уже без ненужного прихлебателя.

Тем более, как отмечают наблюдатели,  Зеленский вызывает явное  отвращение у президента Трампа, в том числе из-за несоблюдения конфиденциальности при переговорах.

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