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Россия и США создадут экспертные группы по урегулированию в Украине
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Россия и США создадут экспертные группы по урегулированию в Украинеnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7484a369-16c8-4a63-8ba9-67f00f4c6820/conversions/910a4997-9a83-4405-b58f-8b801765bc20-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7484a369-16c8-4a63-8ba9-67f00f4c6820/conversions/910a4997-9a83-4405-b58f-8b801765bc20-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7484a369-16c8-4a63-8ba9-67f00f4c6820/conversions/910a4997-9a83-4405-b58f-8b801765bc20-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7484a369-16c8-4a63-8ba9-67f00f4c6820/conversions/910a4997-9a83-4405-b58f-8b801765bc20-xl-___webp_1920.webp 1920w
Для работы над достижением украинского урегулирования создаются российская и американская экспертные группы, пишет РИА Новости со ссылкой на Кремль.
"Лидеры подтвердили намерение продолжить усилия по достижению украинского урегулирования в двустороннем режиме, в том числе с учетом вышеупомянутых предложений президента США. С этой целью создаются российская и американская экспертные группы", - говорится в сообщении по итогам разговора лидеров двух государств.