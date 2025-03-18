Россия и США создадут экспертные группы по урегулированию в Украине

Для работы над достижением украинского урегулирования создаются российская и американская экспертные группы, пишет РИА Новости со ссылкой на Кремль.

"Лидеры подтвердили намерение продолжить усилия по достижению украинского урегулирования в двустороннем режиме, в том числе с учетом вышеупомянутых предложений президента США. С этой целью создаются российская и американская экспертные группы", - говорится в сообщении по итогам разговора лидеров двух государств.