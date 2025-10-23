3.66 BYN
Россия и Украина обменялись телами погибших военных по формуле "1000 на 31"
Автор:Редакция news.by
Москва и Киев провели очередной обмен телами погибших военнослужащих. Стало известно, что российская сторона передала Украине тысячу тел. Киев, в свою очередь, - останки 31 российского военного.
Напомним, 2 октября стороны также обменялись пленными бойцами по формуле "185 на 185". Тогда в Минобороны России уточнили, что процедура состоялась по договоренностям, достигнутым в Стамбуле.