Россия обдумает предложение о 30-дневном прекращении огня - Песков

Россия обдумает предложение о 30-дневном прекращении огня в Украине. Об этом телекомпании CNN заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

"Нам необходимо обдумать это. Это новое развитие событий. У нас есть своя позиция", - сказал Песков.

Представитель Кремля также отметил, что Москва открыта к диалогу и попыткам урегулировать конфликт в Украине, но давить на нее бесполезно. Он добавил, что Россия ценит посреднические усилия президента США Дональда Трампа.

Песков напомнил, что президент РФ Владимир Путин несколько дней назад объявил прекращение огня на три дня. "Слышали ли вы о какой-либо реакции Киева? Нет, и мы тоже. Слышали ли вы критику в адрес Киева за то, что он может дать ответ или не хочет дать ответ? Нет", - подчеркнул пресс-секретарь президента России.

Представитель Кремля также сообщил российскому Первому каналу, что у Москвы отсутствуют каналы для диалога с президентом Франции Эммануэлем Макроном по поводу предложенного западными странами 30-дневного перемирия.

"У нас нет каналов диалога с президентом Франции, но у нас есть определенные каналы диалога с Вашингтоном, которые мы поддерживаем, обсуждаются различные вопросы", - сказал он.

Песков подчеркнул, что Киев никак не отреагировал на предложение президента РФ Владимира Путина о переговорах без предварительных условий, в связи с чем ситуация остается противоречивой.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига ранее сообщил, что Украина и ее партнеры готовы к полному прекращению огня на 30 дней. Сибига добавил, что прибывшие в Киев президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министры Польши и Британии Дональд Туск и Кир Стармер вместе с Владимиром Зеленским провели телефонные переговоры с американским лидером Дональдом Трампом. Стороны обсуждали мирное урегулирование конфликта.