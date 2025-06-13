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Россия передала Украине еще 1200 тел военнослужащих ВСУ
Россия передала 13 июня Украине 1200 тел погибших солдат ВСУ, сообщает РИА Новости, ссылаясь на свой источник.
При этом украинская сторона в ходе передачи тел погибших солдат ВСУ не передала российской ни одного тела.
"Нам не было передано ни одного", - сообщил источник агентства.
Передача тел была произведена в соответствии с договоренностями, которые были достигнуты в Стамбуле 2 июня 2025 года во время второго раунда переговоров делегаций России и Украины.
Предыдущий обмен телами состоялся 11 июня. Россия передала 1212 тел погибших солдат СВУ, украинская сторона - 27 тел российских солдат.
Напомним, прошлый обмен телами погибших военнослужащих не обошелся без скандала. Россия привезла к границе с Украиной тела солдат ВСУ в рефрижераторах еще 7 июня, но киевские власти вначале перенесли обмен на неопределенный срок, а потом, спустя несколько дней, все же забрали своих бойцов.