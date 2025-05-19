Россия получила суверенный кредитный рейтинг за границей - первый с начала СВО

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Китайское агентство China Chengxin International Credit Rating (CCXI) повысило суверенный кредитный рейтинг России с BBB-g до BBB+g, что стало первой подобной оценкой за границей после начала военной операции на Украине, пишет РБК.

Значение BBB-g было присвоено еще до боевых действий, после 2022 года CCXI сначала понизило рейтинг России до BBg, а затем отозвало его. Оценка BBB+g - это стабильный рейтинг, которые указывает на средние экономическую и финансовую устойчивость и средний риск дефолта.

Как говорится в обосновании рейтинга, экономика России демонстрирует устойчивость к потрясениям, а содействие в обслуживании внешнего долга оказывают проводимая финансовая и денежно-кредитная политика, международные резервы и Фонд национального благосостояния (ФНБ). CCXI назвало низким уровень госдолга страны, а ее выполнение обязательств - полным и своевременным. В 2025 году агентство ожидает небольшого замедления инфляции и умеренного экономического роста в России из-за высокой ставки ЦБ.