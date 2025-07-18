Россия прекратила военно-техническое сотрудничество с Германией

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин подписал распоряжение о прекращении действия соглашения с правительством Германии в сфере военно-технического сотрудничества. Об этом говорится в соответствующем распоряжении правительства, сообщает РИА Новости.

Решение о прекращении сотрудничества принято в соответствии со статьей 37 федерального закона "О международных договорах Российской Федерации". Соглашение между правительствами России и Германии о военно-техническом сотрудничестве было подписано в Москве 14 июня 1996 года.

Министерству иностранных дел России поручено проинформировать германскую сторону о данном решении. Документ опубликован 18 июля 2025 года.

В июне дипломатическое ведомство подчеркнуло, что такая ситуация сложилась из-за откровенно враждебной политики и милитаристских устремлений немецкого правительства.