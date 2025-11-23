Российский ИИ для медиков может быть адаптирован для Беларуси в рамках совместного проекта

Фото pexels.com news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/50a4bbba-9d5d-4faf-9858-e8a977ff7343/conversions/8b8dba6d-4255-4b05-918a-e621ee71042a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/50a4bbba-9d5d-4faf-9858-e8a977ff7343/conversions/8b8dba6d-4255-4b05-918a-e621ee71042a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/50a4bbba-9d5d-4faf-9858-e8a977ff7343/conversions/8b8dba6d-4255-4b05-918a-e621ee71042a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/50a4bbba-9d5d-4faf-9858-e8a977ff7343/conversions/8b8dba6d-4255-4b05-918a-e621ee71042a-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото pexels.com

В рамках развития сотрудничества в сфере здравоохранения Россия предложила Беларуси совместную разработку цифрового помощника на основе искусственного интеллекта для врачей. Технология, уже внедренная более чем в 40 регионах РФ, призвана освободить медиков от рутинной работы и улучшить качество медицинской помощи. Подробности смотрите в "Актуальном интервью".

Как сообщил российский эксперт, ключевым направлением сотрудничества может стать внедрение интеллектуальной системы поддержки врачей. "У нас в России есть такой электронный помощник на основе искусственного интеллекта, который в доли секунды анализирует всю историю болезни пациента и сразу же дает определенные рекомендации врачу, что значительно сокращает время и облегчает его труд", - заявил заместитель премьер-министра правительства по вопросам экономики Республики Карелия Олег Ермолаев.

Технология не только анализирует текущие данные, но и прогнозирует дальнейшие действия на ближайшие 10 лет для пациента, подсказывает, на какие вещи нужно обратить внимание, когда нужно назначить следующий прием.

Эксперт подчеркнул, что система имеет пятилетний опыт успешного применения: "Эта программа, которая работает уже более 5 лет на этом рынке, реализовала этот продукт уже более чем в 40 регионах Российской Федерации, как в частных организациях, так и во всех государственных клиниках".

По оценкам Минздрава России, внедрение технологии дало измеримые результаты. "В тех регионах, где такая программа действует, врачи освобождены от рутинной работы и есть хороший показатель по улучшению здоровья населения. Это продолжительность жизни, сокращение смертности и целый ряд улучшений других медицинских показателей", - констатировал Олег Ермолаев.