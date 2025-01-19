Службы разведки США и стран Европы не смогли найти доказательства причастности России к повреждению кабелей в Балтийском море. Как пишет The Washington Post, высокопоставленные лица из трех стран, занимающиеся расследованием, собранные доказательства указывают на несчастные случаи, вызванные неопытностью экипажей и плохим обслуживанием судов.

При этом ранее глава немецкого Минобороны говорил о диверсии с российским следом. Наблюдатели же уверены, что подобные обвинения - лишь очередной предлог для развертывания большего числа сил НАТО в регионе. Так, 10 боевых кораблей стран альянса были направлены в Балтийское море. Якобы для защиты критически важных объектов.