Урегулирование украинского конфликта обсудил госсекретарь США Рубио с европейскими коллегами. Стороны договорились продолжать дипломатические усилия, направленные на прекращение кризиса. Другие подробности Госдеп не приводит.

В США, однако, признают: Украина не хочет завершать конфликт. Об этом пишет американская газета Wall Street Journal, отмечая удары ВСУ по российским НПЗ. Эти атаки, подчеркивает издание, создают политические рычаги для Киева, поскольку он пытается противостоять давлению Трампа прекратить войну, уступая хотя бы некоторым требованиям России.