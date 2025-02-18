Госсекретарь США провел разговор с Каллас и главами МИД четырех европейских стран

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Госсекретарь США Марко Рубио после встречи с российской делегацией в Эр-Рияде провел разговор с главой дипломатии Евросоюза Каей Каллас и главами МИД Франции, Британии, Италии и Германии, пишет РИА Новости со ссылкой на французский МИД.

"Министр иностранных дел (Франции - ред.) Жан-Ноэль Барро провел разговор с госсекретарем США Марко Рубио. Их коллеги по формату "Квинта" (Италия, Германия, Великобритания), а также верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас тоже приняли участие в этом обмене. Они обсудили встречу госсекретаря США и министра иностранных дел России Сергея Лаврова, которая проходила в этот день в Саудовской Аравии", - говорится в коммюнике на сайте министерства.