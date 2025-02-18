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Госсекретарь США провел разговор с Каллас и главами МИД четырех европейских стран
Госсекретарь США Марко Рубио после встречи с российской делегацией в Эр-Рияде провел разговор с главой дипломатии Евросоюза Каей Каллас и главами МИД Франции, Британии, Италии и Германии, пишет РИА Новости со ссылкой на французский МИД.
"Министр иностранных дел (Франции - ред.) Жан-Ноэль Барро провел разговор с госсекретарем США Марко Рубио. Их коллеги по формату "Квинта" (Италия, Германия, Великобритания), а также верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас тоже приняли участие в этом обмене. Они обсудили встречу госсекретаря США и министра иностранных дел России Сергея Лаврова, которая проходила в этот день в Саудовской Аравии", - говорится в коммюнике на сайте министерства.
Российско-американские переговоры высокого уровня завершились в Эр-Рияде во вторник, 18 февраля. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, США - помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине. По итогам российская и американская делегации заявили о позитивных результатах, договоренности решать совместно проблемы и о подготовке новых встреч.